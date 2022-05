Perte de la biodiversité, changement climatique, aggravation des inégalités.. Le modèle sociétal actuel semble être à bout de souffle pour répondre aux défis d’aujourd’hui. La permaculture est une méthode qui nous permet de penser des solutions écologiques, sociales, économiques, permettant de créer des systèmes circulaires et poser les bases d’une nouvelle société équilibrée et durable.

Souvent réduite à une technique de jardinage, la permaculture est en réalité une méthode de conception inspirée des processus naturels. Si elle trouve une application évidente dans les cultures, elle est également pertinente pour le design de lieux entiers, bâti compris. Il s’agit d’une école de sobriété et de créativité qui mobilise des savoirs ancestraux qui étaient passés au second plan avec la révolution industrielle mais ont beaucoup à offrir dans la période de rareté des ressources qui s’annonce.

Après le succès de la première session du MOOC en 2018, vous avez été nombreux à nous demander une nouvelle édition. Le MOOC revient dès le 11 mars 2020 !

Produite en collaboration avec les formateurs de l’Université populaire de la permaculture, cette formation a pour objectif de permettre au plus grand nombre de se familiariser avec une conception et des techniques aujourd’hui largement répandues. Elle nous invite à nous rassembler en des lieux, à échanger, partager de nouvelles idées et nous donne à tous la liberté d’agir, en inspirant ou soutenant des projets déjà bien établis ou encore en gestation.

Le MOOC est une formation en ligne gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez suivre la formation à votre rythme et aux horaires qui vous conviennent. Pour le MOOC Conception en Permaculture Comptez 1 à 2 heures par semaine sur 10 semaines pour le réaliser entièrement. Il est également possible de le suivre seul ou à plusieurs. En tant qu’équipe du MOOC nous serons présents tout au long de l’aventure: nous vous informerons de la sortie des nouveaux modules de formation, des événements proches de chez vous et de toute l’actualité en lien avec le MOOC et la permaculture.

Les intervenants

Cette formation propose des apports théoriques et des études de cas transmises à travers les vidéos, présentées par de nombreux acteurs de premier plan tels que :

• David Holmgren, cofondateur de la permaculture avec Bill Mollison

• Warren Brush, se présente ainsi : concepteur et enseignant certifié en permaculture depuis 25 ans, un conteur ainsi qu'un mari, un père et un grand-père

• Claire Véret, cofondatrice de Fermes d'Avenir et d'Horizon Permaculture, conseil et enseignement en permaculture, conférencière

• Gildas Véret, cofondateur d'Horizon Permaculture, conseil et formation en permaculture, auteur du livre "Permaculture, créer un mode de vie durable"

• Antoine Talin, enseignant certifié, spécialiste des jardins forêts

• Pascal Depienne, enseignant certifié, spécialiste des constructions naturelles

• Anselm Ibing, agroforestier

• Norbert Fond, spécialiste de permaculture humaine et de reconnection à la nature

• Vincent Audouin, spécialiste de permaculture humaine

• Eric Dumont, pépiniériste de père en fils depuis 1590 !

Le programme

Le MOOC se compose de 17 Modules, en 5 séquences :

1. Introduction :

• Embarquer

• Découvrir

• Un exemple

2. Les éthiques :

• L'Éthique

• La fleur de la permaculture

3. Les principes :

• Pourquoi des principes ?

• Observer et interagir

• Les Principes de Mollisson

• Les Principes de Holmgrenn

4. Le design :

• Qu'est-ce qu'un design ?

• Zones et Secteurs

• Esquisse de votre projet

• Finaliser l'étude de votre design

5. Aller plus loin :

• Les autres outils de design

• Les techniques utiles

• L'écosystème de la permaculture

• Vos prochains pas

Inscrivez-vous et participez à l'essor de la permaculture !

Comment rejoindre le MOOC ?

Cliquez en haut à gauche sur 'aller sur le wiki', vous serez invité à vous connecter.

Si c'est la première fois que vous venez sur l'Université des colibris, vous devrez créer un compte, sinon vous serez automatiquement connecté.

Vous serez ensuite invité à créer votre fiche participant en acceptant que le wiki récupère les données de votre compte colibris. Et voilà !

Vous trouverez sur le wiki les contenus de cours (le parcours) et tous les outils pour échanger avec les autres participants en ces temps de confinement.

Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à consulter notre rubrique aide. Vous y trouverez également la possibilité de contacter par mail Héléna et Héloïse qui assurent le support durant ce MOOC.